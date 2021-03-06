Николич определился с будущим Жемалетдинова в "Локомотиве"

Наставник "Локомотива" Марко Николич определился с будущим хавбека Рифата Жемалетдинова.

Как сообщает Sport24, тренер доволен последними выступлениями 24-летнего игрока, поэтому хочет сохранить его в команде.

Жемалетдинов - воспитанник "Локомотива". Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.

В этом сезоне на счету Жемалетдинова одна результативная передача в 17 играх.

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