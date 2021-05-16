Николич отклонил первое предложение "Локомотива" о новом контракте
Фото сайт РПЛ
"Локомотив" работает над продлением контракта с наставником команды Марко Николичем.
По сведениям "Рейтинга Букмекеров", клуб уже сделал первое предложение тренеру, однако оно было отклонено. Переговоры между сторонами продолжаются.
Отмечается, что "Локомотив" предложил трехлетнее соглашение, которое предусматривает повышение зарплаты. Однако в договоре присутствуют финансовые грейды по возможному увольнению - компенсация при увольнении будет зависеть от занимаемого на момент расставания с тренером места в таблице.
В заключительном туре РПЛ "Локомотив" сыграет против "Урала". На данный момент клуб идет на третьем месте, отставая от "Спартака" на 3 очка.
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