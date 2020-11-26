Николич ответил на критику Черчесова в адрес братьев Миранчуков

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о братьях Миранчуках.

Ранее рулевой национальной команды заявил, что "этот золотой актив уже должен что-то делать", подразумевая Алексея и Антона.

"Критика - это нормально в футболе. Главный тренер сборной - опытный специалист, который добился успехов в России. Я уважаю своих коллег и занимаюсь своей командой. У каждого тренера возникают проблемы и вопросы", - сказал Николич.

Напомним, что Черчесов также раскритиковал форварда ЦСКА Фёдора Чалова, на что армейцы ответили жёстким заявлением.

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