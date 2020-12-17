Николич ответил на вопросы об отставке
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич не планирует подавать в отставку. Такой ответ он дал на пресс-конференции после матча с "Химками". Железнодорожники уступили (2:3) и опустились на 8 место в таблице. Это поражение для команды стало уже 7 в сезоне РПЛ 2020/2021.
"В конце матча команда устала. Вы знаете, что сейчас проблемы с составом, не все игроки тренируются. Мы проводим ротации в каждом матче. Отдали все силы и к игрокам претензий у меня нет.
Первая часть чемпионата была для нас трудной, однако были и хорошие моменты: начало сезона и отдельные игры в ЛЧ против топ-соперников.
Но несмотря на игру и место в таблице, подавать в отставку я не планирую", передает слова Николича корреспондент Sport24.
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