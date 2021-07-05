Николич озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
Фото сайт "Локомотива"
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич выступил в поддержку полной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
"Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий - качество. Всё остальное, что придумывают - будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, - это всё неправильно. И это покажет игра. Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок - русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол.
Посмотрите на Китай: они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звёзд, думали, что будут двигать футбол вперёд. Но ничего не получилось. Потом наоборот: установили лимиты, сократили зарплаты... И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию. Всё, что делается искусственно, ненатурально, для меня это плохо. Пусть всё решится на поле. Решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны. Пусть каждый клуб определит свою стратегию, свой путь и идёт по нему", - сказал Николич.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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