Николич озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ

Фото сайт "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич выступил в поддержку полной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

"Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий - качество. Всё остальное, что придумывают - будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, - это всё неправильно. И это покажет игра. Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок - русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол.

Посмотрите на Китай: они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звёзд, думали, что будут двигать футбол вперёд. Но ничего не получилось. Потом наоборот: установили лимиты, сократили зарплаты... И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию. Всё, что делается искусственно, ненатурально, для меня это плохо. Пусть всё решится на поле. Решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны. Пусть каждый клуб определит свою стратегию, свой путь и идёт по нему", - сказал Николич.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Не пропустите: Николич прокомментировал непопадание Гильерме и Смолова в заявку сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru