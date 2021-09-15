Николич поделился мнением о группе "Локомотива" в ЛЕ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич высказался перед первым матче в Лиге Европы против "Марселя".
"Мы хорошо начали сезон, команда находится в хорошей форме. Группа у нас качественная и интересная, самая качественная группа Лиги Европы – почти уровень Лиги чемпионов.
Качественно усилились все команды. С "Марселем" будет очень интересный матч. У них есть особенный тренер, Сампаоли активно принимает участие в каждой игре.
100% знаю, что ребята будут выкладываться полностью, покажут дерзость и уверенность. Важно начать хорошо. Нужна удача, но ее надо заслужить.
Рад, что допустят 30% болельщиков. Я гордился, когда в Европе все было закрыто, а мы играли с фанатами. Это будет совсем другая игра. Уверен, что нас хорошо поддержат", – сказал Николич.
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