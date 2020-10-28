Николич поделился впечатлениями от игры "Локомотива" с "Баварией"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией" (1:2) поделился эмоциями от встречи.

"Играли хорошо, имели много моментов и можем гордиться своим выступлением. Но результат неудачный... Команда показала мотивацию, страсть, тактическую дисциплину, храбрость на поле и уверенность в своих силах. Была позитивная атмосфера на стадионе, смотрите, как это дает энергию игрокам. Очень жаль, что все так закончилось", - цитирует тренера "СЭ".

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября.

В активе "железнодорожников" 1 балл после 2 туров.

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