Николич подтвердил, что "Локомотив" интересовался Кокориным

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Николич подтвердил, что "Локомотив" интересовался Кокориным

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что форвард Александр Кокорин мог стать игроком "железнодорожников".

"Не хочу это комментировать, но это правда. Я знаю этого футболиста, он мне нравится. Кокорин - россиянин и это важно, каждая команда должна думать о новом лимите.

Очень важно подписать качественного футболиста, как Саша, но эта история закончена", - сказал Николич.

Ранее сообщалось, что 29-летний игрок уже подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло только сегодня.

Футболист заключил договор по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год + 2 миллиона подъёмных.

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