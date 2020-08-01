Николич подтвердил, что "Локомотив" интересовался Кокориным
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что форвард Александр Кокорин мог стать игроком "железнодорожников".
"Не хочу это комментировать, но это правда. Я знаю этого футболиста, он мне нравится. Кокорин - россиянин и это важно, каждая команда должна думать о новом лимите.
Очень важно подписать качественного футболиста, как Саша, но эта история закончена", - сказал Николич.
Ранее сообщалось, что 29-летний игрок уже подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло только сегодня.
Футболист заключил договор по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год + 2 миллиона подъёмных.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22