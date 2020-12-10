Николич подвёл итоги выступления "Локомотива" в Лиге Чемпионов
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал итоговый результат своей команды в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Напомним, что "железнодорожники" добыли 3 ничьи и 3 раза проиграли, заняв последнее место в квартете с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".
"Перед началом Лиги Чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли "Атлетико", хорошо сыграли дома с "Баварией". На последние две игры всё поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим - менять состав, схемы. Всё - в последний момент. 10 дней - неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодёжи было на поле. Команда показывала хороший характер.
Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка - были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал", - сказал Николич.
Не пропустите: Николич прокомментировал поражение "Локомотива" от "Баварии". | http://soccernews.ru
главное
-
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
-
Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте
-
Кто станет новым президентом "Барселоны"? Иностранные СМИ выделяют 5 главных вариантов
-
Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2020 году
-
"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Динамо"
-
Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона
-
Мостовой оценил дебютное выступление "Краснодара" в Лиге Чемпионов
-
Бензема стал пятым игроком, забившим 50 голов на групповом этапе ЛЧ
-
Судью матча ПСЖ - "Истанбул" могут отстранить на 10 матчей
-
Клубу АПЛ предложили услуги Халка
-
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
-
Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте
-
Футболисты "Боруссии" после матча с "Реалом" с планшета следили за игрой "Интер" - "Шахтёр"
-
Кто станет новым президентом "Барселоны"? Иностранные СМИ выделяют 5 главных вариантов
-
"Манчестер Сити" - четвёртая команда из АПЛ, набравшая 16 очков в группе ЛЧ
-
Зидан одержал юбилейную победу во главе "Реала"
-
Конте порассуждал о вылете "Интера" из Лиги Чемпионов
-
Николич подвёл итоги выступления "Локомотива" в Лиге Чемпионов
-
Эриксен получил новое предложение из АПЛ
-
Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2020 году
-
Зидан высказался о победе "Реала" над "Боруссией"
-
Агуэро повторил достижение Дрогба
-
"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов
-
Выступление клубов РПЛ в Лиге Чемпионов: подробная статистика