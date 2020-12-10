Николич подвёл итоги выступления "Локомотива" в Лиге Чемпионов

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал итоговый результат своей команды в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Напомним, что "железнодорожники" добыли 3 ничьи и 3 раза проиграли, заняв последнее место в квартете с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".

"Перед началом Лиги Чемпионов нам вообще не давали шансов. Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли "Атлетико", хорошо сыграли дома с "Баварией". На последние две игры всё поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим - менять состав, схемы. Всё - в последний момент. 10 дней - неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодёжи было на поле. Команда показывала хороший характер.

Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка - были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал", - сказал Николич.

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