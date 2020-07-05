Николич попросил "Локомотив" приобрести основного хавбека "Манчестер Юнайтед"

Московский "Локомотив" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Неманье Матичу, сообщает журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.

"Николич хочет к себе в команду Неманью Матича, но это из области фантастики", - написал Алланазаров.

31-летний Матич в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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