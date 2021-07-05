Николич порассуждал о нежелании российских футболистов уезжать в европейские клубы
Фото сайт "Локомотива"
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич объяснил, почему российские игроки не хотят пробовать свои силы за границей.
"Почему россияне не уезжают в Европу? Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут - нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит. Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь. Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает", - сказал Николич.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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