Николич пожаловался на большое количество травмированных в "Локомотиве"

Теги локомотив москваспартак москвамарко николич

Николич пожаловался на большое количество травмированных в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итоги матча 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2). Тренер пожаловался на большое количество травмированных.

"В этом матче у нас было много травм. Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на какой срок выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать - мы поддерживаем ребят!

Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у "Спартака" было больше энергии. Мы могли забить второй мяч и победить, но вместо этого пропустили", - сказал Николич.

"Локомотив" потерпел первое положение в чемпионате России.

Не пропустите: "Локомотив" надолго теряет основного хавбека| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У новичка "Барселоны" Пьянича выявлен коронавирус

У новичка "Барселоны" Пьянича выявлен коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов