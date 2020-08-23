Николич пожаловался на большое количество травмированных в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итоги матча 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2). Тренер пожаловался на большое количество травмированных.

"В этом матче у нас было много травм. Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на какой срок выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать - мы поддерживаем ребят!

Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у "Спартака" было больше энергии. Мы могли забить второй мяч и победить, но вместо этого пропустили", - сказал Николич.

"Локомотив" потерпел первое положение в чемпионате России.

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