Николич прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА

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Наставник московского "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о том, что ЦСКА возглавил Ивица Олич.

"Я очень хорошо отношусь к Оличу, поэтому боюсь быть слишком субъективным. В Москве мы обязательно встретимся с Ивицей. Я желаю ему всего наилучшего, характер поможет ему в работе. Тем более, факт того, что он выступал ранее в ЦСКА, играет большую роль", - цитирует Николича Germanijak.

Армейцы объявили о назначении Олича ещё 23 марта, но официально контракт с ним до сих пор не подписан. Хорват сменил уволенного Виктора Гончаренко.

Сам Николич работает в "Локомотиве" с лета прошлого года. "Железнодорожники" по итогам 23 туров идут третьими в РПЛ, ЦСКА - пятым.

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