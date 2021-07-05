Николич прокомментировал непопадание Гильерме и Смолова в заявку сборной России на Евро-2020
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о своём отношении к тому, что тренерский штаб сборной России оставил за бортом Евро-2020 "железнодорожников" Гильерме и Фёдора Смолова.
"Я хорошо общаюсь с Черчесовым, мы в хороших отношениях. И в суперотношениях с Гильерме. Он провёл отличную весну, в его качествах я уверен. Осенью в отношении Гили было много критики, и он сам понимал, что играл не в свой лучший футбол. Мы поговорили, кое-какие вещи после этого разговора он поменял. Это пошло ему на пользу, а значит, пошло на пользу команде. Весной Гильерме был лучшим вратарем в РПЛ. Но за результат сборной отвечает её тренер, он и принимает решения. Я эти решения комментировать не буду.
Негативное ментальное влияние на игроков из-за невызова в сборную? Сразу скажу: нет, они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра - нет. Сегодня тренер думает так, завтра - так. Это мотивирует ещё лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и так далее. Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри", - сказал Николич.
35-летний Гильерме пропустил 17 голов в 16 матчах за российскую сборную. В активе 31-летнего Смолова 14 забитых мячей в 39 играх.
Не пропустите: Николич порассуждал о нежелании российских футболистов уезжать в европейские клубы. | http://soccernews.ru
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