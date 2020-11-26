Николич прокомментировал ничью с "Атлетико"
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич высказался о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Напомним, что команды в Мадриде расписали нулевую ничью, которая оставляет "железнодорожникам" шансы на выход в плей-офф турнира.
"Ещё одна ничья. 0:0 здесь и 1:1 в Москве. Как я говорил перед матчем, не могу быть доволен одним очком, хотелось три. Но, глядя на то, что происходило на поле, не могу злиться из-за ничьи. Хочу поздравить свою команду. Было много дисциплины, много бега. У нас три очка и ещё два тура в Лиге Чемпионов. Посмотрим, на каком месте мы окажемся.
Мы играли с "Атлетико", который три дня назад победил "Барселону". Это хорошая качественная команда. До этого "Атлетико" четыре раза обыграл "Локомотив". Против них очень сложно. Они играют с энергией и дисциплиной, в команде много качественных футболистов. Я доволен, как "Локомотив" справился со всем этим. Что касается настроя, я уже говорил, что главное - дисциплина и концентрация. Не нужно путать это с желанием. Когда наша команда играет дисциплинированно и не пропускает, результат всегда хороший. Сейчас нужно играть в такой футбол. После сборов всё может поменяться, но сейчас рецепт именно такой", - сказал Николич.
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