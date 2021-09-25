Николич прокомментировал ничью с "Химками"

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Николич прокомментировал ничью с "Химками"

Фото сайт РПЛ

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич высказался о результате матча 9-го тура РПЛ против "Химок".

"Железнодорожники", проведя почти весь второй тайм вдесятером, добились только ничьей в гостевой игре.

"До красной карточки на поле была одна команда. Было видно наше преимущество, инициатива, прессинг, желание забить гол. У нас отменили два мяча, были ещё моменты. Лантратов пару раз отлично справился с нашими ударами. Когда остаёшься в меньшинстве, получается совсем другая игра. Изначально был совсем другой план. Но ребята хотели идти вперёд и биться на каждом участке поля", - сказал Николич.

Несмотря на потерю очков, "Локо" поднялся на второе место в турнирной таблице российского чемпионата.

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