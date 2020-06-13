Николич прокомментировал первую тренировку с "Локомотивом"

Новый наставник московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о своих впечатлениях после первой тренировки с командой.

"Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс. Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придём 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей - восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне", - цитирует серба официальный сайт клуба.

Напомним, что Николич сменил на посту главного тренера "железнодорожников" легендарного Юрия Сёмина.

"Локомотив" заключил с новым рулевым двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на два сезона.

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