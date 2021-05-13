Николич прокомментировал победу "Локомотива" в Кубке России

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победе в финале Кубка России над "Крыльями Советов" (3:1).

"Это всегда красиво. Третья страна и третий кубок. Мы счастливы. Нужно поздравить команду с победой. Было сложно играть, однако кубок у нас - это самое главное. Хочу поздравить фанатов, которые все время были с нами, за спиной команды.

У нас еще один матч, один финал. Мы попали в групповую стадию Лиги Европы - это очень важно. Еще есть шанс попасть в квалификацию Лиги Чемпионов. Еще хочу поздравить свою семью. Хочу сказать, что это особенно для моего отца, который, к сожалению, ушел из жизни четыре месяца назад", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

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