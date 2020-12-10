Николич прокомментировал поражение "Локомотива" от "Баварии"

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Николич прокомментировал поражение "Локомотива" от "Баварии"

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич поделился мыслями после заключительного матча группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Не могу ничего плохого сказать о команде, наоборот, первые четыре игры ЛЧ мы провели на высоком уровне, а потом начались большие проблемы. Строили команду на последние две игры в последний момент. И на этот матч мы пришли только с 13 игроками, многие футболисты не играли на своих позициях, но команда билась. Особенно в первом тайме было много хороших моментов, просто не хватило опыта или реализации голевых моментов.

Хочу сказать только хорошее по игре и настроению команды. Во втором тайме это было очевидно, у нас была не длинная скамейка, команда очень устала играть против "Баварии", просто было невозможно что-то менять. Но мы бились до последнего момента, это всё. Надо думать о следующей игре с "Краснодаром", - сказал Николич.

"Локомотив" проиграл "Баварии" со счётом 0:2 и финишировал последним в группе ЛЧ, вылетев из еврокубков.

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