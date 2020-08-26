Наставник "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поражение от "Ахмата" (2:3).

"В первом тайме мы были очень медлительными, играли высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Это неприемлемо. Всe в итоге было в руках у соперника. После перерыва мы создали несколько хороших моментов, мы атаковали, однако до этого мы совершили очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки.

Я недоволен результатом. У нас была серьезная игра, в команде есть проблемы - травмированы лидеры, в конце первого тайма повреждение получил капитан. Нужно собраться и готовиться к "Зениту", - заявил Николич.

Отметим, что это второе поражение "железнодорожников" кряду.

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