Николич прокомментировал поражение от "Ахмата"
Наставник "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поражение от "Ахмата" (2:3).
"В первом тайме мы были очень медлительными, играли высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Это неприемлемо. Всe в итоге было в руках у соперника. После перерыва мы создали несколько хороших моментов, мы атаковали, однако до этого мы совершили очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки.
Я недоволен результатом. У нас была серьезная игра, в команде есть проблемы - травмированы лидеры, в конце первого тайма повреждение получил капитан. Нужно собраться и готовиться к "Зениту", - заявил Николич.
Отметим, что это второе поражение "железнодорожников" кряду.
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