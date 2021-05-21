Николич прокомментировал продление контракта
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокоммментировал продление контракта с клубом.
"Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года.
На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду "Локомотив", тренерский штаб.
Спасибо руководству клуба – это были легкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах.
Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем", – заявил Николич.
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