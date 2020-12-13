Николич прокомментировал разгром "Локомотива"

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Николич прокомментировал разгром "Локомотива"Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о прошедшей игре против "Краснодара" (0:5).

"С такими командами, как "Краснодар", всегда нужно быть на 100% сконцентрированными. Но мы сегодня допустили очень много непозволительных ошибок. Очень трудно играть, когда уже в первый 10 минут ты пропускаешь настолько глупые голы.

Еще до перерыва мы могли сократить разрыв и выходить на второй тайм со счетом 2:1, но, к сожалению, упустили возможность забить с пенальти.

В целом, физическое состояние команды я назвал бы нормальным. Логично, что на поле выходят только готовые играть футболисты. Про сегодня не хватило концентрации", — передаёт слова Николича "Чемпионата".

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