Николич прокомментировал разгромную победу "Локомотива" над "Ростовом"
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против "Ростова".
Напомним, что "железнодорожники" разгромили соперника со счётом 4:1, одержав девятую победу подряд после зимней паузы.
"Поздравляю команду, мы выиграли девятый раз подряд. Поздравляю болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. У нас не было сегодня четырёх футболистов, но мы справились. Спасибо игрокам. Расслабляться нельзя ни в коем случае. Это спорт, тут нужно всегда быть собранным. Мы выиграли сегодня, но уже через час будем думать о следующей игре с ЦСКА", - сказал Николич.
"Локо" обошёл "Спартак" в турнирной таблице чемпионата и теперь занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.
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