Николич прокомментировал возможные переходы в "Локомотив" Кузяева и Зе Луиша

Теги портулокомотив москвазе луишмарко николичдалер кузяев

Николич прокомментировал возможные переходы в "Локомотив" Кузяева и Зе Луиша

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что он ничего не знает о возможных переходах в московский клуб полузащитника сборной России Далера Кузяева и кабовердского нападающего "Порту" Зе Луиша.

"У меня нет информации о переходе Кузяева и Зе Луиша. Не могу это подтвердить", - приводит слова Николича "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" в ближайшее время может подписать трехлетний контракт с 27-летним Кузяевым, который является свободным агентом. Что касается 29-летнего Зе Луиша, то с ним клуб достиг договоренности по личному контракту. Ранее африканец играл в России за "Спартак".

Не пропустите: "Локомотив" уверенно обыграл "Химки" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" упустил победу над "Лацио"

"Интер" упустил победу над "Лацио"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов