Николич прокомментировал возможные переходы в "Локомотив" Кузяева и Зе Луиша

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что он ничего не знает о возможных переходах в московский клуб полузащитника сборной России Далера Кузяева и кабовердского нападающего "Порту" Зе Луиша.

"У меня нет информации о переходе Кузяева и Зе Луиша. Не могу это подтвердить", - приводит слова Николича "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" в ближайшее время может подписать трехлетний контракт с 27-летним Кузяевым, который является свободным агентом. Что касается 29-летнего Зе Луиша, то с ним клуб достиг договоренности по личному контракту. Ранее африканец играл в России за "Спартак".

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