Николич прокомментировал возможные переходы в "Локомотив" Кузяева и Зе Луиша
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что он ничего не знает о возможных переходах в московский клуб полузащитника сборной России Далера Кузяева и кабовердского нападающего "Порту" Зе Луиша.
"У меня нет информации о переходе Кузяева и Зе Луиша. Не могу это подтвердить", - приводит слова Николича "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Локомотив" в ближайшее время может подписать трехлетний контракт с 27-летним Кузяевым, который является свободным агентом. Что касается 29-летнего Зе Луиша, то с ним клуб достиг договоренности по личному контракту. Ранее африканец играл в России за "Спартак".
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|Команда
|М
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|Порту
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|Бенфика
|28
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|Брага
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|4
|Спортинг Лиссабон
|27
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|5
|ФК Фамаликао
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|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
|28
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|Морейренсе ФК
|28
|35
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|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
|28
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
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|Белененсиш
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|КД Тондела
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