Николич прокомментировал выход Зе Луиша в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Баварией"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о своем решении поставить форварда Зе Луиша в стартовый состав команды на матч 2-го тура Лиги Чемпионов против "Баварии".
"Будем смотреть на Зе Луиша. Сейчас он готов отыграть 45 минут, может, час. Надо смотреть, как он войдет в игру. Он быстрый, выносливый, такие игроки как раз и нужны против "Баварии", - сказал специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, футболист перешел в московский клуб 6 октября за 7,5 миллиона евро, заключив трехлетний контракт с "железнодорожниками".
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