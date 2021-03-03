Николич пропустит только один матч из-за удаления в игре против ЦСКА

Сегодня, 3 марта, прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором одним из пунктов была оценка удаления наставника "Локомотива" Марко Николича в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

"В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК "Локомотив" г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической", — говорится в заявлении на сайте РФС.