Николич пропустит только один матч из-за удаления в игре против ЦСКА

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Николич пропустит только один матч из-за удаления в игре против ЦСКАСегодня, 3 марта, прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором одним из пунктов была оценка удаления наставника "Локомотива" Марко Николича в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

"В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК "Локомотив" г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической", — говорится в заявлении на сайте РФС.

Это означает, что специалист пропустит только один матч в Российской Премьер-Лиге.
В 21-м туре "железнодорожники" встретятся с тульским "Арсеналом". Матч пройдет 8 марта, начало - в 14:00 по московскому времени.

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