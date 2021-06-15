Николич раскрыл трансферные планы "Локомотива" на лето
Фото сайт "Локомотива"
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о возможном усилении состава команды во время летнего трансферного окна.
"У нас есть возможность взять ещё двух иностранцев. Очень важно усилить команду на позициях центрального защитника и "восьмёрки" - "бокс-ту-бокс". Надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее, потому что для футболистов важно провести работу с самого начала сборов, а не присоединиться к команде в августе, не дай бог", - сказал Николич.
"Локомотив" финишировал в РПЛ на третьем месте и выиграл Кубок России. В новом сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Для "железнодорожников" сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок России против "Зенита".
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