Николич раскрыл трансферные планы "Локомотива" на лето

Фото сайт "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о возможном усилении состава команды во время летнего трансферного окна.

"У нас есть возможность взять ещё двух иностранцев. Очень важно усилить команду на позициях центрального защитника и "восьмёрки" - "бокс-ту-бокс". Надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее, потому что для футболистов важно провести работу с самого начала сборов, а не присоединиться к команде в августе, не дай бог", - сказал Николич.

"Локомотив" финишировал в РПЛ на третьем месте и выиграл Кубок России. В новом сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Для "железнодорожников" сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок России против "Зенита".

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