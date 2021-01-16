Николич рассказал, как будет проходить сбор "Локомотива" в Испании
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич поделился подробностями работы команды на тренировочном сборе в испанской Марбелье.
"Отдохнули нормально и счастливы, что снова играем в футбол. До этого я много раз был в Марбелье с другими командами. Считаю, что это лучшее место для сборов в Европе. Здесь всё отлично: поле, зал, восстановление, погода, всё очень удобно. Но это неважно - мы недовольны нашей позицией в таблице чемпионата России. И это первый раз, когда мы можем работать и ставить игровую модель.
В первые 14 дней мы проведём две контрольных встречи. Первую - 23 января с "Линкольном" из Гибралтара, вторую - 27-го с "Эстерсундом" из Швеции. Потом будет пять дней отпуска. Во второй части сборов будет шесть матчей. У нас есть время, чтобы приготовиться и физически, и, что самое важное, подготовить игровую модель, чтобы во второй части сезона показать лучший результат, чем в первой", - сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.
"Железнодорожники" ушли за зимнюю паузу на восьмом месте в РПЛ. Из Лиги Чемпионов команда вылетела по итогам группового этапа.
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