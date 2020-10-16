Николич рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в "Локомотив"
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич признался, что форвард Александр Кокорин действительно входил в список его трансферных целей.
"Я хотел Кокорина. Для нас было бы здорово подписать его, потому что это российский футболист, а в этом сезоне изменился лимит на легионеров. Я хотел его ещё три месяца назад. Тогда у нас появилась бы возможность усилить и другие позиции иностранцами. Это было важно, но не получилось. И что теперь? Я лично раз или два разговаривал с Кокориным. Он хороший парень, был готов перейти в наш клуб. Но я повторю, это было три месяца назад. Проехали", - сказал Николич.
В итоге 29-летний Кокорин на правах свободного агента присоединился к "Спартаку", заключив контракт по схеме "3+1".
В этом сезоне скандальный нападающий из-за травм сыграл только 3 матча, результативными действиями не отличался.
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