Николич рассказал о состоянии голкипера "Локомотива" Гильерме

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Николич рассказал о состоянии голкипера "Локомотива" Гильерме

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, как чувствует себя голкипер Маринато Гильерме, который получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:1) и покинул поле на 34-й минуте.

"Думаю, травма Гильерме несерьезная. В следующем матче он будет играть", - сказал специалист в эфире ютуб-канала РПЛ.

В ближайшее время Гильерме пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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