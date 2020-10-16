Николич рассказал, почему Манджукич не перешёл в "Локомотив"
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич раскрыл причину срыва трансфера форварда Марио Манджукича.
"Подписание Манджукича - моя инициатива. Топовый и качественный игрок, у него правильный менталитет. Он бы очень помог нам сразу добиться высоких результатов и помог бы молодым игрокам прогрессировать. Это противоречит политике клуба из-за возраста? Не согласен. Мы хотим развивать молодёжь, они же должны учиться у кого-то, а у кого учиться? Друг у друга? Им нужно 3-4 опытных игрока.
Манджукич помогал бы нам добиваться результата год или, максимум, два, но молодые игроки развивались бы рядом с ним, все бы прибавили рядом с таким мастером. Это не противоречит философии клуба. Почему он не пришёл в "Локомотив"? Не удалось согласовать контракт до конца. Да, была проблема с курсом евро", - сказал Николич.
34-летний Манджукич наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
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