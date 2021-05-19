Николич совсем скоро подпишет новый контракт с "Локомотивом"

Теги рпллокомотив москвамарко николич

Николич совсем скоро подпишет новый контракт с "Локомотивом"Фото: твиттер "Локо"/Автор неизвестен

Как сообщает Чемпионат, главный тренер "Локомотива" Марко Николич, вероятнее всего, останется в московском клубе.

Тренер должен продлить контракт в течение этой неделе. Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 3 года, а оклад специалиста будет составлять 1.8 миллиона евро в год.

Напомним, что серб возглавил "железнодорожников" в 2020 году. В прошедшем сезоне РПЛ "Локо" занял третье место.

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