Николич высказался о будущем Жемалетдинова в "Локомотиве"

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Николич высказался о будущем Жемалетдинова в "Локомотиве"

Фото сайт РПЛ

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал ситуацию с новым контрактом вингера Рифата Жемалетдинова.

"Рифат будет с нами, он наш воспитанник и хорошо играет. Со всех сторон есть желание продлить контракт. Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон", - сказал Николич.

Действующий договор между игроком и "железнодорожниками" рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Жемалетдинов сыграл за "Локо" 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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