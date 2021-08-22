Николич высказался о "Краснодаре" при Гончаренко
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич поделился впечатлениями от "Краснодара" при Викторе Гончаренко.
"Краснодар" играет в свой краснодарский футбол, но с приходом Гончаренко у них появились некоторые другие вещи. Мне кажется, они стали больше играть на результат. Там сейчас очень много иностранцев, это очень опытная команда. Добавили нового нападающего — очень высокий, хороший в воздухе. Появился у них и наш Крыховяк. Очень качественная команда.
Если на данный момент сравнивать "Локомотив" и "Краснодар", то у клубов изменился концепт. "Краснодар" раньше был известен тем, что играл с большим количеством молодых футболистов и своих воспитанников, а сейчас там много иностранцев. А у нас получилось наоборот, сейчас у "Локомотива" очень молодая команда", — сказал Николич..
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