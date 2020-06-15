Николич высказался о недовольстве болельщиков "Локомотива" из-за ухода Семина

Теги локомотив москваюрий семинмарко николич

Николич высказался о недовольстве болельщиков "Локомотива" из-за ухода Семина

Новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о болельщиках московского клуба, которые недовольны уходом из команды предыдущего наставника Юрия Семина.

"Я полностью понимаю болельщиков, расстроенных уходом Семина. Он — легенда клуба и все главные результаты связаны с ним. Я понимаю, что болельщики обожают его. Но у меня было нечто похожее в карьере хоть мне и 40 лет. Я понимаю ситуацию Семина. Но это решение руководства. Лично я очень рад быть здесь. Я уважаю болельщиков. В этой ситуации отношение и поддержку болельщиков можно заслужить только результато", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 годы, с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 годы, а также с 2016 года. Под его руководством "железнодорожники" трижды становились чемпионами России, шесть раз выиграли Кубок России, а также три раза - Суперкубок страны.

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