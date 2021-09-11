Николич высказался о победе "Локомотива" над "Крыльями Советов"

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Наставник московского "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

"Железнодорожники" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю Франсуа Камано.

"Важные три очка, благодарен болельщикам за поддержку. После сборных всегда тяжёлые игры. Были игроки, которые провели всего несколько дней с нами. Главное, что забрали три очка. Двигаемся дальше. Хорошо, что у нас есть глубина состава. Пришли новые игроки. Но невозможно, чтобы они сыгрались сразу. Это непростая задача.

Во втором тайме, когда выпустили игроков, которые уже давно с нами, которые понимают - стало легче. Новички - талантливые парни. Будем работать. На поле будут те, кто приносят пользу. Всё отталкивается от результата. Сейчас мы можем варьировать тактику, менять игроков в играх", - сказал Николич.

Благодаря победе "Локо" вышел в лидеры чемпионата России, набрав 15 очков.

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