Николич высказался о победе "Локомотива" над "Крыльями Советов"
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
"Железнодорожники" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю Франсуа Камано.
"Важные три очка, благодарен болельщикам за поддержку. После сборных всегда тяжёлые игры. Были игроки, которые провели всего несколько дней с нами. Главное, что забрали три очка. Двигаемся дальше. Хорошо, что у нас есть глубина состава. Пришли новые игроки. Но невозможно, чтобы они сыгрались сразу. Это непростая задача.
Во втором тайме, когда выпустили игроков, которые уже давно с нами, которые понимают - стало легче. Новички - талантливые парни. Будем работать. На поле будут те, кто приносят пользу. Всё отталкивается от результата. Сейчас мы можем варьировать тактику, менять игроков в играх", - сказал Николич.
Благодаря победе "Локо" вышел в лидеры чемпионата России, набрав 15 очков.
Не пропустите: "Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов". Он мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее
-
"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Ольмо
-
Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд
-
"Челси" готов совершить обмен игроками с "Баварией"
-
Гвардиола отказался от Фати: названа причина
Лента новостей
-
В "Локомотиве" назвали сроки восстановления Миранчука
-
Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
-
1
Хедира назвал лучшего футболиста из тех, с кем он играл
-
Мама Роналду: "Удачи, Манчестер!"
-
Николич высказался о победе "Локомотива" над "Крыльями Советов"
-
РПЛ опубликовала заявление о ситуации с неучастием Мирзова в матче "Спартак" - "Химки"
-
Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"
-
Роналду выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"
-
Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов". Он мог пропустить матч из-за военного переворота в Гвинее
-
"Спартак" отреагировал на отсутствие Мирзова в составе "Химок"
-
Хамес вернулся в "Эвертон" после срыва перехода в "Истанбул"
-
Экс-тренер "Спартака" рассказал, почему Кокорин и Урунов не заиграли в команде
-
"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Ольмо
-
Стало известно, почему Мирзов не сыграет со "Спартаком"
-
В "Милане" отрицают интерес к Азмуну
-
"Зенит" теряет Караваева
-
Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд
-
Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отмену санкций в отношении Малкома и Клаудиньо
-
"Челси" готов совершить обмен игроками с "Баварией"