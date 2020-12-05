Николич высказался о победе над "Рубином"

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что "железнодорожники" на своём поле одержали волевую победу со счётом 3:1.

"Хочу поздравить команду с тремя очками. Это была психологически трудная игра. Особенно после пропущенного гола. Футболисты не нервничали и продолжили играть. Они заслужили три очка. Через три дня важный матч в Лиге Чемпионов. Готовимся к нему.

Я не нервничал, потому что знал, что команда хорошо готова к игре. Важно было сохранять спокойствие и на скамейке. Мне не надо было нервничать, а быть спокойнее", - сказал Николич.

"Локомотив" благодаря набранным сегодня баллам поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, "Рубин" остался на девятой строчке.

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