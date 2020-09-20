Николич высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победном матче команды в 8-м туре РПЛ с "Тамбовом" (1:0)

"Матч был непростой с точки зрения психологии. Мы создали много моментов, но потом устали. Главное - три балла. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом", - сказал Николич.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.

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