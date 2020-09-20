Николич высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"

Теги локомотив москвамарко николичтамбов

Николич высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победном матче команды в 8-м туре РПЛ с "Тамбовом" (1:0)

"Матч был непростой с точки зрения психологии. Мы создали много моментов, но потом устали. Главное - три балла. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом", - сказал Николич.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.

А еще: Агент объяснил, почему "Локомотив" расстанется с Жалолиддиновым| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса

Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов