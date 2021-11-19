Николич высказался о российском футболе

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о сборной России после их поражения от Хорватии (0:1) в решающей игре отбора ЧМ-2022.

– Сборная Сербии обыгрывает Португалию, а Россия, которой нужна ничья с Хорватией, проигрывает, вообще не атакуя. Россия испугалась, а Сербия поехала бороться. Вы знаете Федора Смолова. Против Хорватии он, как и вся сборная России, ничего не смог сделать. Почему?

– Я знаю Смолова, Баринова, Жемалетдинова – все это ребята с характером. Но вот есть какое-то непонятное давление. Может, это часть менталитета.

Бывает, один момент – эйфория, а следом – депрессия. В спорте все должно идти равномерно. Бывают спады и падения, но чуть-чуть.

– Так это проблема характера и менталитета? Но русские и сербы ведь похожи.

– Похожи, но и разница есть. Надо очень многое менять в юношеском футболе. Не бывает так, что нет талантливых футболистов. Это невозможно. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают? Футбол меняется, надо следить за всем, что происходит: тренировки, селекция, задачи.

И менять психологию. Если ты футболиста с 12-13 лет постоянно ругаешь, ты его убиваешь. Он будет грустным, никакой уверенности. Примеров у вас таких миллион. Одну-две игры проиграл – все, опустил голову. Выиграл – сразу эйфория. Это неправильно, будь профессионалом.

Плюс российские футболисты получают неплохие деньги. Это неплохо. Ты получаешь, больше чем в Италии и Испании. Не может это быть единственной проблемой, это одна из проблем.

У меня был такой опыт. Был один игрок, не буду называть фамилию. Парень с характером, но закрытый. Потому что всю жизнь так воспитывают.

Смотрел когда-нибудь матчи "Реал" – "Атлетико" или "Реал" – "Барселона"? Что там происходит на поле? Война. В России судье одно слово скажешь – карточка. В России больше всех в мире показывают карточек. И как тут воспитывать на поле характер? Смотришь "Реал" – "Атлетико", там война на поле, а первую карточку показывают на 60-й минуте, когда на поле уже хаос.

Поэтому влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза – пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке.

Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в "Локомотиве" была одна с половиной драки. Спокойные ребята. Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие.

У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность, – считает Николич.

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