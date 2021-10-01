Николич высказался о спаде "Локомотива"

Фото сайт "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич согласился с мнением, что его команда оказалась в кризисе.

"Спад команды? Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть. И посмотреть на состав. Я сказал, что собрали всех здоровых. В принципе, так и происходит последние три игры. Поэтому я и не хочу злиться и тем более говорить плохие слова про команду. Парни собирают все свои силы. Есть игроки, которые играют на непривычных для себя позициях", - сказал Николич.

"Локомотив" не может победить уже в четырёх матчах подряд - три ничьи и поражение.

"Железнодорожники" идут на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, а в квартете Лиги Европы занимает последнюю строчку после двух туров.

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