Николич высказался о турнирном положении "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о выступлении своей команды в текущем розыгрыше РПЛ.
"В начале тренерской карьеры я переживал после каждого поражения, но это очень нехорошее качество. Если тренер много переживает, он не сможет передать положительную энергию и уверенность игрокам. Перед матчами я сплю хорошо, после - не очень, потому что ещё играет адреналин. Но на следующую тренировку ты должен приходить уже в нормальном состоянии и принимать правильные решения после неудачи.
Единственное - наше девятое место после первой части сезона. Я не помню, был ли я когда-нибудь девятым. Такого не было даже в "Раде" - далеко не самой большой команде Сербии, а в последние годы мои команды занимали только первые и вторые места. Я недоволен четвёртым местом, а тут было девятое - не мог спокойно жить с осознанием этого.
В начале сбора в Марбелье я сказал об этом игрокам. Они тоже были расстроены - об этом можно судить по словам клубному сайту. Так что мы поняли друг друга. Я и сейчас недоволен. Если не ставишь самые высокие цели, никогда их не достигнешь. Всегда можно быть лучше", - сказал Николич.
"Локомотив" по итогам 23 туров занимает третье место в таблице РПЛ. После зимней паузы "железнодорожники" выиграли все пять матчей с общим счётом 12:1.
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