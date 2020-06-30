Николич высказался по поводу матча "Локомотива" с "Крыльями Советов"

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Николич высказался по поводу матча "Локомотива" с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался по поводу ничейного матча 25-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:1).

"Мы готовились к тому, что соперник будет действовать на контратаках. В первом тайме играли нервно, были позиционные ошибки. Повлияла физическая форма. У соперника было больше отдыха. Это важно, когда матчи проходят каждые три дня.

Надеюсь, к следующему туру у нас в обойме будет больше футболистов для ротации", - цитирует Николича "Чемпионат".

"Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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