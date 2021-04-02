Николич высоко отозвался о Смолове
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич высказался об игровых качествах нападающего своей команды Фёдора Смолова.
"Смолов - игрок высокого уровня, никто не может сказать другого. У него есть всё: скорость, сила, удар, он качественно работает с мячом обеими ногами. Это всё - ничто без мотивации на самом высоком уровне. Её поиск в случаях отдельных игроков - ответственность тренера. Мне кажется, все видели мотивацию Смолова в гостевой игре с ЦСКА (1:0), в домашней игре с "Баварией", сейчас, когда он выходит на замену и забивает. Это состояние нам вместе нужно удержать.
Мне кажется, Смолов способен играть при разных задачах. Когда Федя приехал из "Сельты", он был не готов, набирал форму через игры. Набрал - получил травму. Снова набрал - новая травма, а там и зимний перерыв. В чемпионате он забил 5 голов - это совсем не мало, учитывая количество его минут. Если он был бы здоров, возможно, было бы больше 10", - сказал Николич.
В текущем сезоне 31-летний Смолов сыграл за "Локомотив" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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