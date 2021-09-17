Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич поделился мнением об удалении защитника Наира Тикнизяна за две желтые карточки в матче первого тура группового этапа Лиги Европы c "Марселем" (1:1).

Напомним, что футболист был удален на 58-й минуте.

"Тикнизян играл хорошо, старался. Но момент с красной карточкой я беру на себя. В первом тайме он играл рядом со скамейкой: получал подсказки.

Конечно, можно было заменить его раньше и не допустить произошедшего. Но я не сделал замену – беру вину на себя", – сказал Николич.

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