Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, почему нападающий Федор Смолов вернулся в московский клуб.



"Возвращение Смолова - это важно. Он качественный футболист, россиянин, член сборной, забивал больше всех в РПЛ. Верю, что он будет для нас большим усилением в следующем сезоне. Вернуть его в клуб - мое решение. Я счастлив, что он у нас есть. И Федя счастлив, что он с нами", - цитирует Николич "Чемпионат".

30-летний Смолов отправился в "Сельту" в январе на правах аренды, на его счету 14 матчей и 2 гола.

Испанский клуб решил не выкупать форварда сборной России и он уже вернулся в расположение "Локомотива".

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