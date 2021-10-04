Николича зовут в клуб Серии А

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Наставник "Локомотива" Марко Николич может продолжить тренерскую карьеру в Италии.

По информации "Матч ТВ", в услугах сербского специалиста заинтересована "Специя", которая ищет замену Тьяго Мотте, возглавившему команду в июле этого года.

Ожидается, что "Локомотив" уволит Николича в ближайшие дни.

"Специя" набрала 4 очка в 7 турах Серии А и идёт в зоне вылета.

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