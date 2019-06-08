Николо Дзаньоло может перейти в "Ювентус"
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, возможно, перейдет в "Ювентус". Об этом пишет La Stampa.
По данным издания, туринский клуб готов заплатить за игрока 40 миллионов евро и включить в сделку голкипера Маттиа Перина или полузащитника Хуана Куадрадо.
Решение будет зависеть от мнения будущего главного тренера "Ромы" Паулы Фонсеки, который, скорее всего, возглавит команду на следующей неделе.
Текущий контракт 19-летнего футболиста с "Ромой" действует до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17