Николо Дзаньоло может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, возможно, перейдет в "Ювентус". Об этом пишет La Stampa.

По данным издания, туринский клуб готов заплатить за игрока 40 миллионов евро и включить в сделку голкипера Маттиа Перина или полузащитника Хуана Куадрадо.

Решение будет зависеть от мнения будущего главного тренера "Ромы" Паулы Фонсеки, который, скорее всего, возглавит команду на следующей неделе.

Текущий контракт 19-летнего футболиста с "Ромой" действует до 2023 года.

Не пропустите: "Наполи" и "Интер" могут обменяться нападающими | http://soccernews.ru