Николо Дзаньоло рассказал о целях на будущее

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло рассказал, каким игроком себя чувствует. Об этом сообщает Roma Press.

"Честно сказать, что я не чувствую себя новым Тотти. Моя цель - остаться в "Роме" навсегда, а мечта - стать символом "Ромы". Я хочу постараться этого добиться", - рассказал игрок.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло стал самым молодым итальянским игроком, оформившим дубль в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 22 играх за "Рому", отметившись 5 голами и 2 ассистами.

А еще: Де Росси и Джеко в старте на матч "Рома" - "Порту"| http://soccernews.ru