Николо Скира: ПСЖ готов платить Неймару 38 миллионов евро в год по новому контракту

Руководство ПСЖ хочет удержать форварда Неймара в команде с помощью заманчивого контракта. Об этом в своем твиттере написал журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, ПСЖ готов предложить бразильцу контракт на 5 лет с окладом в 38 миллионов евро в год. Таким образом руководство парижан хочет убедить игрока не покидать команду.

Ранее сообщалось, что "Барселона" работает над возвращением Неймара в стан каталонцев. Однако трансфер, скорее всего, состоится в следующем году из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро. За это время 27-летний футболист провел 80 матчей за парижан, забив 69 голов и сделав 39 голевых передач. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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