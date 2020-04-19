Николо Скира: ПСЖ готов платить Неймару 38 миллионов евро в год по новому контракту
Руководство ПСЖ хочет удержать форварда Неймара в команде с помощью заманчивого контракта. Об этом в своем твиттере написал журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По данным источника, ПСЖ готов предложить бразильцу контракт на 5 лет с окладом в 38 миллионов евро в год. Таким образом руководство парижан хочет убедить игрока не покидать команду.
Ранее сообщалось, что "Барселона" работает над возвращением Неймара в стан каталонцев. Однако трансфер, скорее всего, состоится в следующем году из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро. За это время 27-летний футболист провел 80 матчей за парижан, забив 69 голов и сделав 39 голевых передач. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13