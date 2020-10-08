Николо Скира: в "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

В "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.

Положительные тесты на Covid-19 сдали защитники Милан Шкриньяр и Алессандро Бастони. Позже стало известно, что коронавирусом также заразились полузащитники Роберто Гальярдини и Раджа Наингголан.

17 октября должен состояться матч Серии А между "Интером" и "Миланом".

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